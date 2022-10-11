"ساديو ماني سيذهب إلى قطر.. هذا أكيد"

أبرز أسود التيرانجا لن يغيب عن المونديال

أخبار جيدة لمشجعي منتخب السنغال حول أهم نجوم أسود التيرانجا، ساديو ماني، والذي أقلق أنصار المنتخب بإصابته في مباراة فيردر بريمن الأخيرة له قبل أن يذهب إلى كأس العالم.

وعلم "جول" أن مدة غياب ماني ستتراوح بين 3-4 أسابيع وأن التجهيز يجري على قدم وساق للحاق السنغالي بالمباراة الثالثة.

وكالة الأنباء الفرنسية نقلت تصريحات لها عن مسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم تؤكد أن "هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا، وهو أن ماني سيكون في القائمة المستدعاة للمونديال".

وأفاد المسؤولون بأن ماني هادئ ومحترف ويعرف أن التعامل مع تلك الإصابة ليس من صميم عمله فقط.

🇸🇳 "Une chose est sûre, Sadio Mané sera dans la liste."



Une source au sein de la Fédération sénégalaise de football assure à l'AFP que l'attaquant du Bayern sera bien sélectionné pour le Mondial malgré une blessure au péroné. — RMC Sport (@RMCsport) November 10, 2022

يذكر أن اللاعب الحاصل على المركز الثاني خلف بنزيما في جائزة الكرة الذهبية قد قدم موسمًا رائعًا سواءً مع ليفربول أو بايرن ميونخ وكذلك حصد لبلاده أول لقب على مستوى كأس أمم إفريقيا وقادهم للوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر.