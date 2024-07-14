رغم صناعته لهدف .. ساديو ماني يُثير استياء جمهور النصر بعد الودية الأولى في البرتغال

الفريق السعودي يحاول القيام بريمونتادا في سوق الانتقالات

أثار ساديو ماني استياء جمهور فريقه النصر رغم صناعته لهدف الفريق الوحيد في المباراة الودية الأولى له في معسكره الإعدادي للموسم القادم والمقام في البرتغال حاليًا.

النصر لم يستطع تحقيق أفضل من نتيجة التعادل 1-1 مع فريق لوليتانو البرتغالي الناشط في دوري الدرجة الرابعة، وقد سجل هدفه الوحيد مهاجمه السعودي محمد مران في الشوط الثاني.

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وبدأ المدرب لويس كاسترو كل شوط بتشكيل مختلف، وقد انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الملعب لكن ماني استطاع صناعة هدف التعادل في الشوط الثاني بمجهور ممتازة.

ورغم التمريرة الحاسمة، إلا أن إهدار اللاعب السنغالي لركلة جزاء بتسديدها أعلى المرمى سلطت عليه أسهم النقد اللاذعة من النصراويين، حتى أن بعضهم طالب بإبعاده تمامًا عن تسديد ركلات الجزاء حال استمراره مع الفريق الموسم القادم.

يُشار إلى أن ماني، صاحب الـ30 بصمة تهديفية خلال 46 مباراة في الموسم الماضي مع العالمي، مرشح بقوة للرحيل عن النصر هذا الصيف، وقد ارتبط بعدد من الأندية أبرزها الأهلي والقادسية والشباب بجانب عددًا من الأندية التركية.