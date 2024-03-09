اتفاقية بين اتحاد الكرة ودائرة الثقافة والسياحة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن إقامة كأس السوبر السعودي بهوية جديدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكانت بطولة السوبر التي انطلقت بهذا المسمى بدءًا من عام 2018، قد أقيمت في نسختها الأولى خارج السعودية وتحديدًا بمدينة لندن عاصمة إنجلترا، ومن ثم عادت إلى المملكة في النسخ التالية.

ووقّع الاتحاد السعودي، عقد رعاية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتكون بموجبه شريكًا رسميًا لاستضافة كأس السوبر لعام 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتضمنت أهم مزايا الرعاية إقامة البطولة في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 8-11 أبريل المقبل بمشاركة أندية الاتحاد والنصر والهلال والوحدة.

وتنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم 8 أبريل بمواجهة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد، ومن ثم يتواجه الفائزان من مباراتي نصف النهائي، في المباراة النهائية بتاريخ 11 من نفس الشهر على استاد محمد بن زايد.

واعتبارًا من النسخة المقبلة في أبوظبي، سوف تحمل بطولة كأس السوبر السعودي هوية جديدة سيتم إطلاقها قريبًا، وهي تعزز مظهر العلامة التجارية للبطولة وفرص الرعاية والتسويق.