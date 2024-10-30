"اسكت أيها المهرج وزيدان لن يسامحك للأبد" .. نجم منتخب فرنسا السابق يفتح النار على ماتيراتزي

الواقعة الأشهر في مونديال 2006

أكد كريستوف دوجاري، لاعب منتخب فرنسا السابق، أن زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية، لن يسامح ماركو ماتيراتزي، مدافع منتخب إيطاليا، على الواقعة الشهيرة التي جمعتهما في نهائي كأس العالم 2006.

وكان ماتيراتزي، قد استفز زيدان ببعض الكلمات الخارجة، قبل أن ينطحه "زيزو" بالرأس ليتلقى البطاقة الحمراء ويودع ملعب نهائي كأس العالم في لقطة تاريخية، قبل أن تخسر الديوك اللقب في النهاية بركلات الترجيح.

وقال كريستوف دوجاري في برنامج "Rothen s'enflamme" على شبكة "RMC": "زيدان لن يسامحه.. لماذا يسامحه؟ ماتيراتزي يروج لنفسه بهذا منذ سنوات ويضحك على ذلك، ويفخر بأنه نجح في جعل زيدان يفقد هدوءه".

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وأضاف: "لقد أمضى ماتيراتزي حياته المهنية بأكملها في الضرب والقيام بأشياء سيئة على أرض الملعب. بالطبع هو بطل العالم، لكنه فعل أشياءً لا تصدق، وفي مقابلاته يتحدث دائمًا عن زيزو بينما زيزو لا يتحدث عنه أبدًا".

وتابع دوجاري: "الصدمة التي تعرض لها زيزو تكمن في خسارته للمباراة النهائية، وبالتأكيد في قيامه بهذه الحركة التي لا يفخر بها، ولكن سلوك ماتيراتزي كان مشينًا".

وأوضح المدافع الفرنسي: "المصالحة مع زيدان؟ يمكنه الانتظار حتى نهاية أيامه. زيزو لا يكترث بماركو في حين أن الإيطالي لا يزال يتحدث عنه".

وختم: "هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يحصلون على الدعاية من خلال الحديث عن زيزو، بينما زيزو نفسه لا يتحدث أبدًا، لذلك أقول لماتيراتزي، اسكت، هو يقول إنه لا يريد التحدث عن الأمر بعد الآن، لكنه يواصل التصرف مثل المهرج ونحن لا نهتم به حقًا".