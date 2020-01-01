زيكو: هدف يد الرب من مارادونا؟ فعلها من قبل في إيطاليا!

الهدف الذي حتى الآن يثير الجدل

عاد النجم البرازيلي السابق زيكو بالحديث إلى ذكرياته مع الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا وكشف عن أن هدفه الشهير بيده في مرمى الإنجليز لم يكن المرة الأولى التي يسجل بتلك الطريقة.

أحد أشهر أهداف مارادونا كان في مونديال 1986 عندما ضرب الكرة بيده في شباك بيتر شيلتون أمام إنجلترا بربع النهائي، الهدف الذي فسره الأرجنتيني بأن يد الرب هي من سجلت وليس يده.

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وقال زيكو مع "لاجازيتا": "في 1984 وصلت إلى أوديني لم ألعب في نابولي ولكن مارادونا لعب وسجل هدفين، وقتها سجل بيده والحكم والمساعد لم يشاهدا الكرة".

وأضاف: "كنت غاضباً، ركضت خلف الحكم وقلت له مبروك، أكمل هكذا، تقوم بعمل رائع، تعرضت للطرد والإيقاف لأربع مباريات بسبب كلماتي".

وواصل البرازيلي: "دوماً مزحت مع دييجو بخصوص اللقطة تلك، قلت له كنت تتدرب على يد الرب معنا ورده كان أنه الجزء الإيجابي من الكرة وأنا الشرير".

وختم: "مارادونا ضمن أفضل خمسة لاعبين رأيتهم في حياتي، هم جارينشيا، بيليه، كرويف، بيكنباور ودييجو".

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مارادونا انضم إلى نابولي في 1984 ولعب مع الفريق حتى 1991، ثم رحل إلى إشبيلية ضمن مشواره الكروي الحافل.