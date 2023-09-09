زيف أدلة لإيذاء برشلونة .. تقارير تؤكد فساد تيباس في قضية نيجريرا!

تحقيق إسباني يكشف المستور!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود فساد من قبل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الحالي في قضية نيجريرا وبرشلونة.

جاء هذا من خلال تحقيق صحفي قامت به صحيفة "لا فانجارديا" بالمشاركة مع "كرونيكا ليبري"، أكد أن تيباس قدم مستندات تخص القضية للمدعي العام الإسباني، لم تكن دقيقة، وبهدف إيذاء برشلونة.

وأوضح التحقيق أن تيباس أرسل مستندًا به عدة أسماء على رأسها ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، ورومان أبوجادو، وكان هذا هو الشرارة التي بدأت التحقيقات في القضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الوقت نفسه أوضح التحقيق أن ذلك المستند لا علاقة له ببرشلونة، حيث كان يرتبط بفترة الثمانينات والتسعينات وبأعمال أخرى تخص تلك الأسماء بعيدًا عن البلوجرانا، وقبل فترة تواجدهم في المؤسسة الكتالونية الكبيرة.

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جدير بالذكر أن برشلونة يقع تحت التحقيق في الوقت الحالي من قبل المدعي العام الإسباني بتهمة الفساد الرياضي بالرغم من غياب وجود أدلة تدين النادي الكتالوني حتى الآن.