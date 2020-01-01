زيدان: يوفيتش؟ كل شيء ممكن أن يحدث حتى 5 أكتوبر

زيدان يفتح الباب أمام رحيل يوفيتش بعد فوز ريال مدريد على بلد الوليد

كان رد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد صادمًا حول احتمالية رحيل لوكا يوفيتش عن صفوف الفريق، حيث أكد أن كل شيء ممكن حتى الخامس من أكتوبر.

وحقق ريال مدريد انتصارًا عامًا على حساب ضيفه بلد الوليد بهدف مقابل لا شيء في أولى مبارياته على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو للموسم الحالي.

وكان ريال مدريد قد خاض مباراتين أمام ريال سوسييداد وريال بيتيس ولكن خاضهما خارج أرضه، ليتعادل في الأولى ويحقق الانتصار في الثانية.

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وعقب المباراة، قال زين الدين زيدان إن المباراة كانت صعبة للغاية وإن تحقيق النقاط كاملة كان الهدف من أجل الاستمرار في حصد النقاط.

وأضاف: "لوكا يوفيتش؟ حتى الخامس من أكتوبر المقبل كل شيء يمكن أن يحدث. لا أستطيع قول المزيد في هذا الأمر وليس لدي جديد لأضيفه"

وتابع: "نحن نخسر الكرات بصورة ليست جيدة ولكننا نعمل في الوقت الحالي على التحسن في هذه الأشياء، في الشوط الأول لم نقدم أفضل شيء نمتلكه"

وأردف: "فينيسيوس سعيد بالطبع بالهدف الذي سجله، ونحن أيضًا سعداء من أجله، لقد دفعنا به في الشوط الثاني للحصول على الأفضل وهو ما حدث بالفعل"

ومن جهته، قال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إنه يشعر بالحزن لإصابة مواطنه إيدين هازارد، ولكنه أكد أن الإصابة مختلفة هذه المرة عما سبق.

وأكمل: "إنها عضلية هذه المرة، أنا حزين من أجله نظرًا لأنه كان يتدرب بجد طوال الأسبوع وينتظر العودة من جديد من أجل المشاركة ولكن الحظ عانده، أتمنى أن يعود في أسرع وقت"

وحول المباراة أمام بلد الوليد قال: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. في العام الماضي تمكنوا من التعادل على أرضنا وخلقوا الكثير من الصعوبات في تلك المواجهة"

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وعلى ذلك، انتهت المباراة بفوز جديد لريال مدريد يرفع به رصيده للنقطة رقم 7 من 3 مباريات بانتصارين وتعادل وحيد كان في المباراة الأولى له بدون أهداف أمام سوسييداد.