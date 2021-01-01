زيدان : يوفنتوس يحمل أهمية خاصة بالنسبة لي .. سنرى ما سيحدث!

الفرنسي يثير الجدل مرة أخرى

قام زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بفتح الباب أمام فكرة العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق يوفنتوس من بوابة التدريب.

زيدان الذي سبق أن لعب ليوفنتوس في الفترة من 1996 إلى 2001 ارتبط مؤخرًا بتدريب الفريق الإيطالي خلفًا لأندريا بيرلو.

المدرب الفرنسي كشف عن موقفه من هذه الأنباء، بعد فوز ريال على ليفربول 3\1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال زيدان؟

مدرب ريال قال لشبكة "سكاي" الإيطالية:"إيطاليا ستظل في قلبي إلى الأبد، ويوفنتوس يمتلك أهمية خاصة عندي".

وأضاف:"لا أعلم ما سيحدث في المستقبل، أنا الآن هنا في ريال مدريد لذلك سنرى".

سجل زيدان في يوفنتوس

الفرنسي يعتبر من أفضل اللاعبين في جيله، حيث صنع شهرته من خلال يوفنتوس بعد انتقاله للفريق قادمًا من بوردو.

نجح في الظهور في أكثر من 200 مباراة بقميص الفريق وساعده على الفوز بالدوري الإيطالي مرتين، وقاده لنهائي دوري الأبطال مرتين أيضًا.

ومن الناحية الفردية تمكن زيدان من تسجيل 31 هدفًا مع يوفنتوس، وقدم 38 تمريرة حاسمة في كل البطولات.

لماذا قد يرحل بيرلو؟

يوفنتوس قرر منح الفرصة للمدرب الشاب بعد رحيل ماوريتسيو ساري الصيف الماضي، في خطوة اعتبرها البعض كمجازفة غير محسوبة.

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بيرلو خرج مبكرًا من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو في دور الـ16، كما يبتعد عن إنتر متصدر الدوري الإيطالي بفارق 12 نقطة.

وهو ما يعني اقتراب نهاية سيطرة يوفنتوس المحلية التي استمرت لـ9 مواسم متتالية، لتظهر التكهنات حول رحيل بيرلو.