زيدان يمنح إيسكو فرصة ذهبية لإثبات نفسه مع ريال مدريد

هل يستغل اللاعب الفرصة هذا الموسم؟

قرر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، تغيير خارطة الطريق بالنسبة لفريقه قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وبالتحديد بالنسبة لصانع ألعاب الفريق إيسكو.

النجم الإسباني تعرض للتهميش في ريال هذا الموسم، حيث لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق، لتنتشر الأنباء حول قيامه بطلب الرحيل عن النادي.

بعض التقارير الصحفية أكدت اهتمام إيفرتون وآرسنال بالحصول على خدمات إيسكو، ولكن يبدو أن زيدان سيرفض فكرة رحيله.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشف عن رفض زيدان لطلب إيسكو من أجل الرحيل عن الفريق في يناير القادم.

وأشارت إلى أن الفرنسي يؤمن أن إيسكو لم يحصل على الفرصة الكافية، من أجل إظهار جودته الحقيقية مع ريال حتى الآن.

ويعتقد مدرب ريال أن إيسكو لا يزال يمتلك القدرة الكافية على التعافي، والظهور بمستويات مميزة بالنصف الثاني من الموسم الحالي.

وحتى لو لم يشارك اللاعب كأساسي، فهو يعتبر من البدائل المميزة مع الفريق، حيث يمكنه صناعة الفارق في حالة دخوله كبديل.

ومن المقرر أن يحاول زيدان تجهيز إيسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة، من أجل رؤية النسخة الأفضل من صاحب الـ28 سنة.

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لاعب آخر يحاول استعادة ثقة زيدان خلال الأسابيع الأخيرة، وهو مارسيلو الذي قد يدخل حسابات المدرب الفرنسي مع إيسكو الفترة المقبلة.

يذكر أن إيسكو ظهر في 10 مباريات مع ريال بكل البطولات هذا الموسم، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي أهداف حتى الآن.