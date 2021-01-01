زيدان يستعين بنجله الثالث لمواجهة الإصابات في ريال مدريد

بعد لوكا وإنزو زيدان

قرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الاستعانة بابنه ثيو لمواجهة الإصابات التي يعاني منها فريقه هذا الموسم.

زيدان سبق أن ضم نجليه الأول والثاني إنزو ولوكا، ولكن لم يحقق أي منهما النجاح المطلوب مع الفريق الأول لريال مدريد.

ومع ذلك قرر الفرنسي ضم نجله الثالث ثيو الذي يلعب بخط الوسط، وذلك بعد ظهوره بمستويات جيدة مع الفريق الثاني للنادي "كاستيا"، وفقًا لما أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثيو يعتبر من المواهب الواعدة في ريال، وهناك العديد من التقارير الإيجابية حوله داخل النادي.

ويأتي ذلك بعدما تواجد اللاعب لمدة 11 سنة داخل ريال مدريد، وتدرج بمختلف المراحل السنية المختلفة ولعب كذلك بمراحل الناشئين لمنتخب فرنسا.

ووفقًا للتقارير وردود الأفعال حول نجل زيدان، فهو يتميز بدرجة عالية من التركيز داخل وخارج منطقة الجزاء، ويجيد التحرك بصورة جيدة ويمتاز كذلك بالسرعة والتسديد بالقدم اليمنى.

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ومن المقرر أن يدخل اللاعب البالغ من العمر تدريبات الفريق الأول، بعد ظهوره في مباراتين رسميتين، مجموعهما 33 دقيقة فقط.