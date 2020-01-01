زيدان يستبعد هازارد رغم جاهزيته وخاميس يغيب للإصابة

قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

يواصل إيدين هازارد غيابه عن قائمة ريال مدريد التي ستواجه أوساسونا على الرغم من تلقيه التصريح الطبي من أجل المشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ملعب السادار مساء الغد من أجل مواجهة مضيفه أوساسونا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

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وبخصوص ذلك، أعلن النادي قائمة الفريق التي ستشارك في المباراة، والتي غاب عنها كل من إيدين هازارد وخاميس رودريجيز كأبرز اسمين.

واستدعى المدرب زين الدين زيدان تيبو كورتوا وأريولا وألتوبي في حراسة المرمى، كارفاخال وإيدير ميليتاو وسيرخيو راموس ورافائيل فاران ومارسيلو وميندي في خط الدفاع.

وفي وسط الملعب جاء توني كروس وكاسيميرو وفيدي فالفيردي ولوكا مودريتش وفرانشيسكو إيسكو. بينما تشكل خط الهجوم من كريم بنزيما وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش وفينيسيوس جونيور.

وحسب التقارير الصحفية فإن استبعاد رودريجو جاء بقرار فني، وخاميس رودريجيز بسبب الإصابة التي تعرض لها في واجهة ريال سوسيداد الأخيرة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

زيدان يرفض الانتقادات بخصوص بيل ومارسيلو

يذكر أن ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه وغريمه التقليدي برشلونة حامل لقب البطولة.