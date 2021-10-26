زيدان يرفض تدريب رونالدو وينتظر عرض الأحلام!

النجم الفرنسي والمدير الفني السابق لريال مدريد لا يريد تدريب كريستيانو رونالدو من جديد في صفوف مانشستر يونايتد.

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد يرفض فكرة تدريب مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، بالرغم من وجود كريستيانو رونالدو مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن زيدان بالرغم من عدم وجود عمل له في الوقت الحالي إلا أنه لا يفكر في تولي تدريب الشياطين الحمر.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني الذي لم يعمل سوى في صفوف ريال مدريد يستهدف تدريب باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا.

وفي الوقت الحالي يتولى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تدريب باريس سان جيرمان، بينما يدرب ديدييه ديشان منتخب الديوك.

وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن مستقبل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد على المحك.

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وكان الشياطين الحمر قد تعرضوا لهزيمة تاريخية ضد ليفربول هذا الأسبوع بخمسة أهداف نظيفة مع الرأفة، سجل منهم المصري محمد صلاح هاتريك وصنع هدفًا.

جدير بالذكر أن زيدان سبق له العمل مع رونالدو في ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو قبل أن يذهب كل منهما إلى طريقه الخاص.