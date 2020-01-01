زيدان يدافع عن سيتين ويطالب نجوم ريال مدريد بالمزيد

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يدفع نجوم الملكي لتقديم كل ما لديهم.

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره ريال سرقسطة في كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان وأكد خلالها أن فريقه يريد دائمًا أن يقدم أفضل ما لديه، ويسعى طوال الوقت للتحسن والتطور.

وقال زيدان: "ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد سرقسطة فريقًا تاريخيًا ويلعبون بشكل جيد في دوري الدرجة الثانية كما أننا نعلم قدراتهم جيدًا".

وأضاف: "تحويل بطولة الكأس لتكون من مباراة واحدة أمر جيد ومثير، تعجبني تلك الفكرة وكنت معتاد عليها في فرنسا، علينا فقط أن نتأقلم عليها هنا".

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وأكمل عن الإصابات وحالة لاعبيه: "إدين هازارد بدأ في التدرب على العشب لكنه لم ينضم للفريق بشكل جماعي بعد، وماريانو يعاني بعض الانزعاجات ولن يشارك، وبالنسبة لبيل فسنرى ما الذي سيحدث غدًا لكن الجميع يريد المشاركة".

وأردف عن انتقادات فريقه: "كل ما تريده الجماهير هو أن يقدم كل من في الملعب كل ما لديهم، وفي النهاية تلك هي الطريقة الوحيدة لتحقيق نتيجة جيدة".

وأنهى تصريحاته عن سيتين والانتقادات الأخيرة له: "كل من يعمل في مهنة التدريب يدرك صعوبة ذلك العمل، وكل مدرب له طريقته التي يراها مناسبة له ولفريقه ويريد منهم أن يقدموا أفضل ما لديهم طوال الوقت".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وخلفهم برشلونة بـ 43 بعد تعثر الأخير أمام فالنسيا.