زيدان يحرج مراسلًا بعد السؤال عن تدريب بايرن ميونخ!

رد فعل زيدان بعد سؤاله عن تدريب بايرن ميونيخ..

رفض الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، التعليق على تدريب بايرن ميونخ الألماني في المستقبل، ردًا على الأنباء المتداولة بشأن اقترابه من قيادة العملاق البافاري خلفًا لتوماس توخيل.

وقام مراسل شبكة "سكاي ألمانيا" بسؤال زيدان حول تدريب بايرن ميونخ، أثناء تواجد مدرب ريال مدريد السابق، في سباق جائزة ميامي الكبرى، ليجيب مبتسمًا "سأشاهد السباق، شكرًا!".

وتم سؤال زيدان حول توقعاته بشأن نتيجة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بنتيجة (2-2)، على ملعب أليانز أرينا.

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وأبدى زيدان، ثقته في فوز ريال مدريد بلقاء الإياب والعبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه أحد فريقي بوروسيا دوتموند أو باريس سان جيرمان، خاصة وأن الملكي لم يخسر أية مباراة على أرضه في البطولة، منذ أربع سنوات.

ويواصل الفريق الألماني بحثه عن مدير فني جديد، بعد رفض تشابي ألونسو وجوليان ناجيلسمان ورالف رانجنيك، وجاء زيدان ضمن الأسماء المرشحة لقيادة العملاق البافاري، خاصة أن الفرنسي لم يدرب أي فريق، منذ رحيله عن ريال مدريد في مايو 2021.

وتولى زين الدين زيدان تدريب ريال مدريد خلال فترتين، الأولى بين (2016-2018) والثانية في الفترة من 2019 حتى 2021، كما قاد الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.