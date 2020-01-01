زيدان هو من دفع حكيمي للانتقال إلى إنتر

كيف حوّل زيدان مسار حكيمي من ريال مدريد إلى إنتر؟

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن حديث زين الدين زيدان كان هو القول الفصل الذي اتخذ على إثره أشرف حكيمي قرار الانتقال إلى إنتر الإيطالي.

وكان أشرف حكيمي قد وصل إلى ميلان في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال إلى النيراتزوري مقابل 40 مليون يورو.

وحول ذلك، فجرت ديفينسا سنترال مفاجأة فيما يخص معتقدات الجماهير، حيث أن زين الدين زيدان كان وراء قرار حكيمي بالانتقال إلى صفوف النيراتزوري والرحيل عن ريال مدريد.

المزيد من الفرق

ويشير مبدأ زيدان إلى أنه لا أحد يستطيع ضمان اللعب دائمًا دون منافسة ودون مداورة، أي أنه لا أحد سيلعب وفقًا لعقد أو شرط معين.

وفيما يخص حكيمي قال المدير الفني الفرنسي إنه يتمنى عودة الظهير الأيمن الدولي المغربي إلى ريال مدريد الموسم المقبل، ولكنه لا يستطيع تأكيد شيء بخصوص اللعب كأساسي.

وأجرى زيدان مكالمة مع حكيمي أبلغه فيها أنه يتمنى عودته ولكن لا أحد سيضمن المشاركة أساسيًا والأمر سيكون خاضعًا للحصص التدريبية والجاهزية ومبدأ المداورة.

تلك المكالمة هي من حولت مسار حكيمي إلى إيطاليا، حيث أن عرض إنتر سيضمن له اللعب في منظومة يفضلها باعتماد كلي عليه ودون وجود أي تهديد بجلوسه بديلًا.

أخبار إنتر اليوم | حكيمي يصل ميلانو ومنافسة ثلاثية على لاعب مانشستر يونايتد

يذكر أن أشرف حكيمي قد لعب مع الفريق الأول لريال مدريد في عمر 18 عامًا في الموسم قبل الماضي وذلك بعدما صعده زين الدين زيدان نفسه ومنحه كامل الثقة.