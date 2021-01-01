زيدان: هذه حقيقة انتكاس هازارد، وسنواجه أتلتيكو كأننا نلعب مباراة نهائية

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يتحدث عن انتكاس هازارد ومباراة أتلتيكو مدريد الصعبة.

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره أتلتيكو مدريد في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، حيث أكد زيدان أن فريقه سيلعب المباراة على أنها نهائي، وأوضح خلال التصريحات نفسها حقيقة انتكاس إيدين هازارد.

وقال زيدان: "مباراة الديربي دائمًا ما تكون خاصة للغاية، ونحن نحب لعب تلك اللقاءات، لقد استعدينا بشكل جيد طوال الأسبوع، وسنلعب كأنها نهائي علينا الفوز به، ومهما حدث في النتيجة سنستمر في المنافسة على لقب الدوري".

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وأضاف عن عودة الغيابات: "كريم بنزيما سيكون معنا في لقاء الغد، نحن نعلم من يكون ومهمته لا تقتصر على تسجيل الأهداف، هو لاعب عام في طريقتنا، لكنني لن أخاطر به إذا كان هناك أي شك حوله".

وأردف عن عدم الخسارة في ملعب أتلتيكو مدريد الجديد من قبل: "ذلك لا يعني أي شيء، مباراة الغد منفصلة عن الماضي، وما حدث من قبل لن يساعدنا الآن".

وأكمل عن هازارد: "لم ينتكس، لكن كل ما في الأمر أننا نريد التأكد من جاهزيته بشكل كامل للعودة، دون أي تسرع، الجميع يعلم أهميته، وقد يعود الأسبوع القادم".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل لقاء الغد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة بينما يحتل أتلتيكو مدريد الصدارة بـ 58 نقطة وله مباراة أقل.