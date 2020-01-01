زيدان: لا أكترث بالانتقادات وإيسكو باقٍ في ريال مدريد

الحزن واضح..

أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إحباطه من تعادل فريقه مع فياريال، معتبرًا أن الملكي استحق الفوز قياسًا بالجهد الوفير الذي بذله اللاعبون في المباراة.

وكان ريال مدريد قد تقدم في اللحظات الأولى عبر ماريانو دياز، قبل أن يتمكن فياريال من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء أحرزها جيرارد مورينو.

قائمة الميرينجي في المباراة شهدت عددًا كبيرًا من الغيابات أبرزها كريم بنزيما وسيرخيو راموس ولوكا يوفيتش، ولكن رغم ذلك بدا واضحًا رضاء زيزو عن أداء فريقه حتى مع تواضع النتيجة.

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المدرب الفرنسي قال للصحافة بعد المباراة "لقد استحقينا اليوم الكثير، لقد انزعجت من الجهد الذي بذله اللاعبون وفي النهاية نتحصل على نقطة، كان ماريانو بعيدًا عن التهديف والآن عاد، لقد كان مرهقًا".

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كما أضاف "لدي نفس الإيمان ولن أغيره، لا أهتم بالانتقادات، أنت تفعل ما تفعله وأنا أقوم بعملي".

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أما عن الشائعات المتداولة عن طلب إيسكو من مدربه مغادرة سانتياجو برنابيو، نفى زيدان الأمر بقوله "لا شيء، لن نتحدث عمّا يحدث في الداخل، إيسكو لاعب في ريال مدريد وسيبقى هنا ولا يتعين علينا الحديث".

وأتم متحدثًا عن هازارد "لم يلعب منذ فترة طويلة وعليك إدارة الدقائق معه بصورة محكمة، لكنه بالفعل معنا وبصحة جيدة".

الجدير بالذكر أن التعادل رفع رصيد ريال مدريد ليصبح 17 نقطة ويبقى في مركزه الرابع بالتساوي مع أتلتيكو مدريد مع فارق مباراتين أكثر للبلانكوس.