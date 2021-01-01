زيدان: لا أستطيع شرح سبب الإصابات ولكنني مستاء منها

تصريحات زيدان عقب مواجهة ريال مدريد وفالنسيا

قال المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان إنه لا يستطيع أن يشرح سبب تعرض لاعبيه للإصابات بشكل متكرر، ولكنه أبدى استياءه من ذلك.

ونجح ريال مدريد في مواصلة عزف نغمة الانتصارات، بعد حقق فوزًا ثمينًا ومستحقًا على فالنسيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد بملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وعقب المباراة تحدث المدير الفني الفرنسي للنادي الملكي حامل لقب الدوري الإسباني عن ظاهرة تكرار الإصابات، حيث تعرض الظهير الأيمن داني كارباخال لإصابة جديدة على مستوى الفخذ.

وقال زيدان: "لا أفهم ما يحدث، هناك الكثير من الإصابات في صفوف الفريق، أنا قلق بشأنها، عندما أفقد لاعبًا، كمدرب يزعجني ذلك بشدة، إنها انتكاسة، أنا آسف جدًا لما حدث لكارباخال"

وأضاف: "لقد لعب 25 دقيقة بشكل جيد وأنا مستاء لأنه مهم للغاية بالنسبة لنا ونحتاجه في المواعيد المقبلة، لكنك لا يمكنك شرح السبب وراء الإصابات وتكرارها بهذه الصورة"

وتابع: "جدول المباريات في الدوري ودوري أبطال أوروبأ؟ لن أخوض في ذلك، لدينا الكثير من المتاعب لأنه هناك العديد من الإصابات، لكننا سنواصل العمل، أتمنى أن يتعافى لاعبينا"

وأردف: "الفوز بالدوري؟ نحن ذاهبون للمتابعة ولن ننظر إلى الآخرين، أنا سعيد للاعبين وكنا جيدين للغاية في مباراة اليوم خاصة من الناحية الدفاعية، بالكرة قدمنا ​​عروضًا جيدة جدًا، خاصة في الشوط الأول"

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بهذا الفوز، يواصل الميرينجي زحفه خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، ويصل إلى النقطة 49 في المركز الثاني بفارق خمس نقاط ومباراتين أقل للروخي بلانكوس.