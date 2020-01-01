زيدان: كروس ومودريتش المخرج لنا من الصعاب

تصريحات زيدان عقب ديربي مدريد

قال المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان إن ثنائية توني كروس ولوكا مودريتش رائعة للغاية كما تساعد الفريق الملكي على الخروج من الصعاب دائمًا.

وحسم ريال مدريد ديربي العاصمة الإسبانية على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو بهدفين مقابل لا شيء ليوقف سلسلة انتصارات أتلتيكو مدريد هذا الموسم، ويلحق بالروخيبلانكوس الهزيمة الأولى على مستوى الدوري الإسباني.

وعقب المباراة قال زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي إن الفوز على أتلتيكو مدريد كان خطوة هامة من أجل استمرار التحرك إلى الأمام مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة للغاية.

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وأضاف: "المباراة بأكملها تجعلني سعيدًا وليس النتيجة فقط، مثل اليوم الآخير في دوري أبطال أوروبا في مباراة مونشنجلادباخ، لقد سرنا على النحو ذاته وبأي طريقة، ضد أتلتيكو في الديربي"

وتابع: "لقد مارسنا ضغطًا جيدًا على الملعب بأكمله ولم نترك أتلتيكو طوال المباراة. كانت لديهم فرصة واحدة فقط مع ساؤول وتصدى لها كورتوا، عدا ذلك سيطرنا على المباراة جيدًا"

وأردف: "جميع اللاعبين المتاحين لديّ مهمين بنفس القدر، صحيح أننا لعبنا ثلاث مباريات مع بعض التغييرات في التشكيل، لكن سأعتمد عليهم جميعًا"

وحول توني كروس ومودريتش قال: "نجد فيهما المخرج دائمًا هذا صحيح، لوكاس فاسكيز أيضًا استثنائي وكريم بنزيما يقوم بعمل رائع، نحن نسير بشكل جيد"

وأكمل: "لقد كان أسبوعًا صعبًا ولكنه الأفضل بالنسبة لي ولنا جميعًا، إنه أسبوع مثالي، أنا سعيد باللاعبين لأنهم يؤمنون دائمًا بما يفعلونه، وعندما ينجزون الأمور بنجاح أكون سعيدًا"

وأكد: "دعونا نستمتع بما حققناه في الفترة الأخيرة ثم نفكر في المواعيد المقبلة، لدينا مباراة هامة يوم الثلاثاء القادم، سأستمر دائمًا في التفكير في المواعيد المقبلة وفي المستقبل"

تحليل | زيدان يستعيد ريال مدريد خاصته أمام مونشنجلادباخ!

زيدان في النهاية استعاد نسخته الفعالة في 3 مباريات صعبة متتالية أمام إشبيلية ومونشنجلادباخ وأتلتيكو مدريد، فاز بالعلامة الكاملة وسجل 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف وتأهل في صدارة مجموعته في دوري الأبطال وعاد للمنافسة على الليجا، وأنعش أيامه في ريال مدريد.