زيدان: الفوز بيورو 2000 مهّد لانتقالي لريال مدريد

تعرف على تصريحات زيدان حول ذكرياته مع يورو 2000

استعاد زين الدين زيدان، أسطورة المنتخب الفرنسي، ذكرياته مع التتويج بأمم أوروبا عام 2000 مؤكدًا أنّ تحقيق هذا اللقب ساهم بصورة كبيرة في قراره بالانتقال إلى ريال مدريد.

زيدان حقق بطولة كأس العالم في 1998 ثم يورو 2000 ليحصد جميع الألقاب رفقة منتخب بلاده.

وقال زيدان في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "في أمم أوروبا 2000 كنا نشعر بالقوة لكوننا الفريق الحائز على كأس العالم وكنا نمتلك أفضل الاعبين الذين يشاركون بانتظام مع فرق على أعلى مستوى ولذلك شعرنا بالثقة وظهر ذلك بوضوح منذ المباراة الأولى حتى النهائي".

وتابع: "لم نشعر أن اليورو أكثر تعقيدًا من كأس العالم بل العكس، بالطبع أمم أوروبا بطولة صعبة ولكننا كنا نمتلك الثقة لكوننا الأفضل في العالم ولذلك لعبنا بطولة مثالية".

مدرب ريال مدريد الحالي تذكر مواجهة إسبانيا في ربع النهائي موضحًا أنّه كان لقاءً صعبًا مثل باقي مباريات البطولة ولكن المنتخب الفرنسي نجح في التقدم في النتيجة وهو ما ساهم في الفوز.

وواصل: "كنت بعمر 12 عامًا حينما لعبنا ضد البرتغال في نصف نهائي يورو 1984 وانتصرنا وقتها 3-2 وكنت سعيدًا للغاية بمتابعة المباراة، وبعد ذلك في 2000 تسنى لي تكرار المواجهة والفوز أيضًا والوصول إلى المباراة النهائية".

وأردف: "لا يمكن نسيان مواجهة إيطاليا في النهائي، لقد سجلنا في البداية ولكنهم عادلوا الكفة وبعدها في الوقت الإضافي أحرز ديفيد تريزيجيه هدف الانتصار الذهبي، لقد كانت مباراة لا تُنسى".

واختتم: "بعد التتويج باليورو شعرت بأنني وصلت إلى مكانة عالية وكان عمري 28 عامًا ولذلك رغبت في إنهاء مسيرتي في فريق بحجم ريال مدريد بعد أن حققت كل البطولات مع المنتخب ورغبت في الفوز بدوري أبطال أوروبا وهذا ما حدث بالفعل".

جدير بالذكر أنّ زيدان حقق التشامبيونزليج في 2002 وسجل هدف الفوز على باير ليفركوزن في المباراة النهائية.