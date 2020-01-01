"زيدان أهان والدتي وما حدث منه نقطة سوداء في مسيرتي"

جيروم روتن نجم موناكو السابق يكشف تفاصيل خلافه مع زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد.

كشف جيروم روتن نجم فريق موناكو المعتزل عن تفاصيل الخلاف الذي دار بينه وبين زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد في الملاعب عام 2004.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها أن زيدان كان يفقد أعصابه بسبب خسارة فريقه وقتها ريال مدريد من موناكو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال روتن: "ما حدث مع زيدان هو نقطة سوداء في مسيرتي الكروية، لقد قال لي انهض يا ابن العاهرة، وأنا وهو كنا نعرف بعضنا البعض من المنتخب ولم أفهم ما الذي حدث وقتها لأن علاقتنا كانت جيدة".

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وأضاف: "فريقي كان يتقدم بثلاثة أهداف لهدف وكنا قد تأهلنا لنصف النهائي وأضعت بعض الوقت، وزيدان خسر الكرة وكان ذلك هو فريق ريال مدريد المدجج بالنجوم الذي أقصاه موناكو المتواضع".

وأكمل: "أستطيع أن أتفهم شعوره بالإحباط، ووجود بعض الطاقة لديه التي أراد إخراجها، لكنني لا أفهم أبدًا توجيه ذلك النوع من الكلمات لشخص أنت تعرفه".

وأنهى كلماته: "لقد تدربنا معًا ولعبنا للمنتخب الفرنسي سويًا، لا أقول أننا كنا أفضل أصدقاء في العالم، لكنني لا أفهم إهانة شخص يلعب معك في منتخب بلادك".

جدير بالذكر أن موناكو كان قد صعد لنهائي تلك النسخة من دوري أبطال أوروبا وخسرها أمام بورتو البرتغالي بقيادة جوزيه مورينيو.