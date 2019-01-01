سحر زيدان - ريال مدريد يستعيد جمهور "سانتياجو برنابيو"

جمهور ريال مدريد بدأ يعود للظهور بقوة في البرنابيو

حقق ملعب "سانتياجو برنابيو" نسبة حضورًا جماهيريًا قياسية مساء أمس، السبت، أمام إسبانيول في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد حافظ على وتيرة الانتصارات بالفوز على إسبانيول بثنائية نظيفة ليتساوى مع النقاط مع المتصدر برشلونة.

ووصل الحضور الجمهوري أمام إسبانيول إلى 64.125 متفرج رغم وقت إقامتها في الظهيرة وهو ما يتجاوز أفضل سجل للفريق في الليجا خلال الموسم الماضي، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبلغ متوسط الحضور الجمهوري 61.015 الموسم الماضي لريال مدريد ولم يكسر الجمهور حاجز الـ 70 ألفًا سوى 3 مرات فقط أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وأتلتيكو مدريد في الدوري وأياكس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ وصل حضور الجمهور نحو 80 ألفًا.

أما في الموسم الحالي، فقد تكرر الأمر في عدة مناسبات، فأمام غرناطة حضر 70.315 متفرجًا وضد ريال بيتيس وصل إلى 70.375 أما في مباراة باريس سان جيرمان فوصل العدد إلى 75.335.

ورغم خوض النادي الملكي 11 مباراة فقط خلال الموسم الحالي على ملعبه، إلا أنّ نسبة حضور الجمهور ارتفعت إلى 6% عن الموسم الماضي وهي النسبة المرجحة للزيادة بحسب سير الموسم.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد ضمن التواجد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن المركز الثاني من المجموعة الأولى كما يتساوى مع برشلونة المتصدر.

ويواجه النادي الملكي نظيره الكتالوني يوم 18 ديسمبر المقبل في ملعب "كامب نو" في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.