زيدان يفتح أبواب ريال مدريد أمام راؤول دي توماس

المهاجم المعار جاهز للعودة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة آس الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قرر عودة المهاجم المعار راؤول دي توماس لصفوف الفريق بدءً من الموسم القادم.

ويلعب دي توماس موسمه الثاني مع رايو فاييكانو معارًا من ريال مدريد، وقد ظهر بمستوً جيد هذا الموسم وتمكن من إحراز 13 هدفًا في الليجا، بعدما كان قد سجل 24 هدفًا في دوري الدرجة الثانية الإسباني الموسم الماضي.

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وأوضحت الصحيفة الصادرة من مدريد أن زيدان أعجب بالمهاجم صاحب الـ24 عامًا ويراه الخيار الأمثل للعب دور "بديل كريم بنزيما" في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

يُذكر أن المهاجم الإسباني سبق وأن عمل مع زيدان حين كان لاعبًا لفريق ريال مدريد كاستيا موسم 2014-2015، قبل أن يُعار إلى قرطبة ثم ريال بلد الوليد ثم رايو فاييكانو.