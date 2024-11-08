بعد ظهوره ضمن الترشيحات .. "الحلم" يمنع زيدان من العودة إلى ريال مدريد

المدرب الفرنسي يغلق الباب تمامًا

وسط كل أزمة يعيشها ريال مدريد، يظهر دائمًا اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل تدريب النادي الإسباني وإنهاء فترة ابتعاده عن عالم التدريب.

ريال يعيش أسوأ فتراته تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد الخسارة 4/0 في الكلاسيكو أمام برشلونة، والسقوط بنتيجة 3/1 ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، ليظهر زيدان ضمن قائمة المرشحين لخلافة المدرب المخضرم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن زيدان لا يفكر في الوقت الحالي في قبول أي عرض من ريال مدريد للعودة مرة أخرى إلى النادي لخلافة أنشيلوتي، وذلك رغم علاقته الجيدة مع فلورنتينو بيريز رئيس الميرينجي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان ليس في عجلة من أمره للعودة إلى التدريب، ولا يزال يعتبر العمل مع منتخب فرنسا خلفًا لديدييه ديشان بمثابة هدفه الأول، ولا يمانع الانتظار حتى رحيله عقب كأس العالم 2026 لتحقيق هذا الحلم.

جدير بالذكر أن زيدان عمل كمدرب لريال مدريد على فترتين، الأولى كانت من يناير 2016 إلى 31 مايو 2018، وحقق خلالها ثلاثية تاريخية بدوري أبطال أوروبا، والثانية من مارس 2019 إلى مايو 2021، وفاز وقتها بكأس السوبر والدوري الإسباني.