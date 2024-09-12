"لن أكون زيدان وسأكرر الاحتفال المستفز" .. بيلينجهام يكشف عن تهديد أنشيلوتي ولحظته التاريخية في ريال مدريد

"لم أصدق اسمي مع الرقم 5 على القميص الملكي"

نشر جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، أول حلقة من برنامجه "جود" على قناته الرسمية بمنصة "يوتيوب"، والتي كشف خلالها عن أفضل ذكرياته مع ريال مدريد وكذلك شارك شقيقه الأصغر جود الحديث.

وقال بيلينجهام في الحلقة الأولى بعنوان "بعيدًا عن الأضواء": "أفضل لحظات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، أعتقد أنها هدف زيدان التاريخي في شباك باير ليفركوزن بنهائي نسخة 2001، لكن التي شاهدتها بنفسي كانت لحظة هدف راموس في أتلتيكو مدريد بنهائي عام 2014".

وأضاف: "لا أستطيع أن أنسى اللحظة التي شاهدت فيها اسمي على القميص رقم 5 في ريال مدريد، كانت استثنائية. أنا هنا ليس لأكون زين الدين زيدان، لقد كان رائعًا، لكني أريد أن أكون بيلينجهام الذي يستكمل مسيرة الرقم 5 الأسطورية".

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وتابع بيلينجهام: "لقد قمت بالاحتفال الذي أقوم به دائمًا وأتذكر أن اثنين من لاعبي أتلتيك بلباو جاءوا إلي وقالوا لي أنه لا يمكنك القيام بهذا الاحتفال المستفز هنا. ‏لم أستمع لهم وربما سأستمر في القيام بذلك هناك".

وتذكر الدولي الإنجليزي حديثًا خاص بينه وبين مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "أتذكر عندما سجل جوب شقيقي هدفين، قال أنشيلوتي لي (اللعںة، لقد أحضرنا الشخص الخطأ، سأحضره إلى هنا)".

وختم: "قلت له أين سيلعب جوب؟ ليرد أنشيلوتي (في مركزك) ثم بدأ يبتسم بسخرية".