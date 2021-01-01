زيدان: أسينسيو الآن أفضل بكثير وأنا سعيد من أجله

صراع الصدارة يشتعل بين قطبي العاصمة

قال زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد إن ماركو أسينسيو بات أفضل بكثير في الوقت الحالي مما كان عليه مؤكدًا سعادته من أجل حالته تلك.

وحقق ريال مدريد انتصارًا هامًا على ضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل لا شيء ليبدأ العام الجديد متصدرًا للدوري الإسباني ولو مؤقتًا ويعود إلى نتائجه السلبية.

وعقب المباراة قال زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي إنه ليس متفاجئًا بما قدمه المدافع ناتشو فيرنانديز من أداء جيد في مباراة اليوم بعد مشاركته أسياسيًا.

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وأضاف: "أنا سعيد من أجله ومن أجل الفريق لأنهم فازوا اليوم وحققوا ثلاث نقاط مهمة للغاية، كارفاخال؟ لقد عانى من انزعاجات بسيطة وكان من الأفضل عدم المخاطرة"

وتابع: "ماركو أسينسيو تحسن كثيرًا وأنا سعيد من أجله، لقد تعرض لإصابة كبيرة وهو الآن أفضل بكثير ويتحسن في كل مباراة يشارك فيها وكل حصة تدريبية كذلك"

وحول هازارد ومشاركته بديلًا مرة أخرى قال: "كل شيء سيأتي مع الوقت، ولدينا العديد من الإيجابيات التي يمكننا البناء عليها في المرحلة المقبلة"

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الجدير بالذكر أن المباراة الأولى لريال مدريد في العام الجديد انتهت بفوز هام للفريق الملكي بهدفين مقابل لا شيء ويرفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة والثلاثين في صدارة الجدول.