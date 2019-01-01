زياش: كان من الممكن أن ألعب لبايرن ميونخ

حكيم زياش يكشف عن اقترابه من بايرن ميونخ قبل فشل انضمامه لصفوف الفريق البافاري هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم المغربي حكيم زياش لاعب فريق أياكس الهولندي أنه كان قريبًا من الانضمام لصفوف فريق بايرن ميونخ الألماني هذا الميركاتو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يسعى في الوقت الحالي للبقاء مع أياكس ووضع كل تركيزه على ذلك.

وقال زياش: "نعم كان من الممكن بالنسبة لي أن أنضم لصفوف بايرن ميونخ، لقد كانت لحظة مهمة بالنسبة لي ولأياكس أن يكون كل شيء واضحًا".

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وأضاف: "في رأيي الشخصي الجميع شاهد ما الذي حققناه في أياكس، وكيف ساهمت في ذلك، لكنهم جعلونا ننتظر لوقت طويل للغاية".

وأكمل: "أنا أحب أياكس ولعب كرة القدم معهم ممتع بالنسبة لي، في الوقت الحالي لا أشعر أنني أريد المغادرة، وأسعى للاستمرار مع الفريق".

جدير بالذكر أن نادي إشبيلية الإسباني أيضًا كان مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب المغربي لكنه رفض عرضهم وقرر الاستمرار مع أياكس.