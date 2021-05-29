زياش: فلسفة جوارديولا؟ لقد فزنا من خلالها!

ماذا قال حكيم زياش بعد تتويج تشيلسي بدوري أبطال أوروبا؟

قال نجم نادي تشيلسي الدولي المغربي حكيم زياش إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا يجعله في حالة لا توصف ولا يمكن أن تفسّر، مؤكدًا أنه حان الوقت من أجل الاستمتاع والاحتفال بما تحقق.

اليوم، حقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز في المباراة النهائية على مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء، ليتوّج باللقب الأوروبي الأغلى للمرة الثانية في تاريخه.

وعقب المباراة التي لم يشارك فيها حكيم زياش وكان على دكة البدلاء، احتفل النجم المغربي بعلم بلاده، بعدما أصبح رابع لاعب عربي يحقق لقب دوري الأبطال بعد رابح ماجر وأشرف حكيمي ومحمد صلاح.

وبذلك عزز زياش قائمة الأفارقة الفائزين بدوري أبطال أوروبا والتي تضم العديد من الأسماء من العرب وغير العرب ، لتتواصل إنجازات أبناء القارة السمراء داخل القارة العجوز.

وعقب المباراة قال حكيم زياش في تصريحات لقنوات بي إن سبورتس: "لا يمكن أن أصف هذا الشعور، أعتقد أنه كان تحديًا كبيرًا، ليس لدي كلمات للتعبير عن الإحساس في الوقت الحالي".

وأضاف: "كانت مباراة تكتيكية وصعبة من الفريقين، الجميع كان يقف بشكل جيد وقدموا مباراة كبيرة، الفرص كانت قليلة بعض الشيء، ولكن في نهاية المطاف حققنا اللقب وعلينا الاحتفال".

وتابع: "استغلال العمق والدفاع المتقدم من قبل مانشستر سيتي؟ هذا ما حدث، لقد استفدنا من ذلك في مرة وسجلنا الهدف ويجب أن نستمتع بالبطولة واللقب الذي حققناه بعد موسم شاق".

وأردف: "مع أياكس كنت قريبًا من اللقب، ولكنني جئت إلى تشيلسي من أجل تحقيق اللقب، وسعيد جدًا بتحقيقه في الموسم الأول لي مع تشيلسي وفخور بذلك".

وحول كونه ثاني مغربي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا بعد أشرف حكيمي قال زياش: "بالنسبة لي هذا فخر كبير، وأريد تحقيق المزيد من الألقاب في السنوات المقبلة".

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يذكر أن حكيم زياش قد انتقل إلى تشيلسي قبل بداية الموسم الجاري قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، ليحقق لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في أول موسم له في أرض الإنجليز.