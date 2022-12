زياش المونديالي غير .. نجم المغرب يُحرج أسود لندن في الملاعب القطرية

تجاهلوه واستبعدوه، ثم جاء إليهم الرد في أقسى صورة ممكنة، حكيم زياش نجم المغرب يوجه رسالة قوية إلى توماس توخيل وجراهام بوتر وغيرهما.

ربما لم تكن البداية أفضل ما يمكن خلال التعادل مع كرواتيا بالجولة الأولى لكأس العالم، ولكنه استعاد بريقه وساهم في منح المغرب بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بفوزين على كندا وبلجيكا.

المغرب إلى صدارة المجموعة السادسة بالمونديال، وزياش لعب دورًا كبيرًا في هذا الأمر، رغم تهميشه في تشيلسي، وربما تكون فرصته لإحياء مسيرته من جديد.

زياش لم يمنحنا الكثير من الوقت للتساؤل عن ما إذا كان مستواه ضد بلجيكا وصناعته للهدف الثاني مجرد صدفة، أم نسخة أياكس أمستردام عادت من جديد لمساعدة المغرب في كأس العالم بقطر.

نجم البلوز احتاج 3 دقائق و30 ثانية فقط لافتتاح التسجيل أمام كندا، بالمواجهة التي انتهت بفوز بلاده 2/1، ويعتبر هو الهدف الأسرع للمنتخبات العربية في تاريخ البطولة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل كان زياش أحد أخطر اللاعبين على مرمى كندا قبل خروجه في الشوط الثاني، وهدد مرمى الفريق الخصم في أكثر من مناسبة وقدم الدعم الكافي لمهاجم الفريق يوسف النصيري.

رأينا اليوم النسخة الحقيقية من زياش، التي تمتلك الحدة والسرعة والمهارة وخفة الحركة التي أرهقت دفاعات كندا، ويبدو أن القادم سيكون أفضل لصاحب الـ29 سنة.

بالحديث عن ما هو قادم يجب التطرق إلى مستقبل اللاعب مع تشيلسي، بسبب تهميشه مع المدرب السابق توماس توخيل والحالي جراهام بوتر، والتكهنات المستمرة حول رحيله.

لا توجد فرصة أفضل من كأس العالم بالنسبة لزياش لإظهار ما يُمكنه فعله، للهرب من جحيم دكة تشيلسي والانتقال إلى فريق آخر يمنحه فرصة اللعب بانتظام.

لو استمر المغربي بهذا المستوى ربما سنرى الأندية تتهافت عليه في سوق يناير القادم، بعدما أظهر الصورة الحقيقية له بعيدًا عن دكة بدلاء ستامفورد بريدج.

Goal! 🇲🇦



Hakim Ziyech takes advantage of an error from keeper Milan Borjan and Morocco has an early lead! #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/HTO8P3WwHY