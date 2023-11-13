زيارة مفاجئة إلى الأهلي .. سبب وجود عمر السومة في السعودية

العقيد في معقل الأهلي من جديد، فما السبب؟

بعد أشهر من الرحيل السوري عمر السومة عن الأهلي السعودي متجهًا للعربي القطري، ظهر العقيد ليلة أمس الإثنين، في ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل حيث معقل الراقي.

العقيد رحل عن قلعة الكؤوس بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد موسم قضاه معارًا في صفوف العربي، قررت بعده إدارة النادي برئاسة وليد معاذ عدم حاجة الفريق الفنية له.

أما عن عودته مجددًا لمقر تدريبات الأهلي، فالسبب هو معسكر منتخب سوريا الحالي، إذ يستعد لمواجهة كوريا الجنوبية ثم اليابان يومي 16 و21 من نوفمبر الجاري، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وتحتضن السعودية مباريات نسور سوريا في التصفيات الآسيوية، نظرًا للحظر على ملاعبها من قبل الاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي، جراء الأوضاع السياسية في البلاد.

يذكر أن رفاق السومة يقعون في المجموعة الثانية بالتصفيات، رفقة ميانمار بجانب اليابان وكوريا الشمالية.