زياد بوغطاس: سنثبت حقيقة تفوقنا التاريخي أمام الزمالك

هل يكرر النجم الساحلي نتيجته التاريخية عام 2015؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد زياد بوغطاس؛ لاعب النجم الساحلي التونسي، على حسم تأهل فريقه من ملعب سوسة إلى نهائي الكونفدرالية، موضحًا أهمية الدور الذي ستلعبه جماهير جوهرة الساحل.

جوهرة الساحل يستضيف الزمالك المصري مساء اليوم الأحد، ضمن إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتفوق الفارس الأبيض بهدف نظيف، سجله محمود كهربا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بيان - رئيس النجم الساحلي يخاطب الجماهير قبل مواجهة الزمالك

وقال بوغطاس، خلال تصريحاته لإذاعة "جوهرة إف إم": "من سوسة لم ينجح أي فريق مصري في التغلب على النجم الساحلي، وهذا حافزنا في مباراة الليلة، سنثبت هذه الحقيقة التاريخية، ونحتفل بالتأهل على ملعبنا".

وأضاف: "الجمهور سيكون له دور مهم في اللقاء، هم كعادتهم يساندوننا دائمًا، وننتظر حضورهم بأعداد كبيرة الليلة، حتى نحتفل بالصعود معهم، ونهدي التأهل لمحمد أمين بن عمر؛ لاعب الفريق المصاب".

يذكر أن النجم كان قد حسم تأهله من قبل إلى نهائي الكونفدرالية على حساب الزمالك في عام 2015، عندما تغلب عليه بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.