بيان - رئيس النجم الساحلي يخاطب الجماهير قبل مواجهة الزمالك

جوهرة الساحل في حالة للفوز، أي نتيجة تعادل لن تفيده أمام الفارس الأبيض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر رضا شرف الدين؛ رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، بيانًا لتوجيه رسالة لجمهور ناديه بشأن المرحلة المهمة التي يمر بها.

ويستعد جوهرة الساحل لملاقاة الزمالك غدًا الأحد، على الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بهزيمة الفريق التونسي بهدف وحيد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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وجاء في رسالة شرف الدين: "أنـجـز حـرّ ما وعـد لـقـد وعـدنا عـندما تـسلّمنا الأمـانـة أن نـجعل قـلـعـة الـنـجـم أكـثر تـألقـًا وأكـثر نـجـاحـًا وهـا نـحـن عـلـى الـدرب نـسـيـر، فلأول مـرة فـي تـاريـخـهـا تـرفـع جـمـعـيـتـنـا الـتّـاج الـعـربي بـعـد مـسيرة شـاقـة ومـوفـقـة خـطّهـا رجـال الـنـجـم وجـمـاهـيره الـوفّـيـة التي لبّت النـداء وجـاءت من كل حدب وصوب لـتـشدّ أزر الجـمـعـية وترفع ألوانـهـا فـي العين الإماراتية قـبل المباراة وأثناءها وبعدها، ثـم تـجلى هـذا الوفاء الاستثنائي في الاستقبال التـاريخي الذي خصّت به جماهيرنا أبطال العرب يـوم الإثنين الماضي".

"وبـهـذه المـنـاسبة فإنـي أؤكـد مـرة أخـرى أن قـوّة الـنـجم تـبقى فـي التفاف أبنائه حوله وفي إخلاصهم له وفي مـواصلة دعمه دون هـوادة وفي كل الظروف، لأننـا وكما سبق أن ردّدت مـرارًا مع بـعضنا أقوى، بـكـم يا جـمـاهـير النـجـم الـرائعة سـنـواصل المسيرة المظفرة وسنحقق نـجاحات جـديدة مـنـارتنا في ذلك مـبادئ لن نحـيد عـنـها أبـدًا وهي: الوفاء للمؤسسين والرموز، الالتفاف الدائم حول النجمة الغالية، والإصرار الدائم على كسب الألقاب في كل المنافسات وفق المبادئ والقيم التي ترسخت عبر السنين في عائلة النجم الموسعة".

يذكر أن جوهرة الساحل توج مؤخرًا بطلًا لكأس زايد للأندية الأبطال بالتغلب على الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدفين، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.