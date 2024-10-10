"لا مجال للمزيد من المباريات" ... رئيس يويفا يعترف بحقوق اللاعبين ولكن!

اللاعبون بدأوا يتحدثون بغضب واستياء عن زيادة عدد المباريات

اعترف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحقوق اللاعبين فيما يخص اعتراضهم على الزيادة المهولة في عدد مباريات كرة القدم مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك المجال للمزيد بالفعل.

اللاعبون في الدوريات الأوروبية بدأوا يتحدثون مؤخرًا بنبرة غضب واستياء من زيادة عدد المباريات، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، خاصة بعد التغيير الأخير في بعض البطولات مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

تشيفرين أكد خلال كلمته في افتتاح الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية تمديد مذكرة التفاهم بين الرابطة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى عام 2033، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة بين المؤسستين هي الأساس لنظام بيئي شامل ومستدام وديناميكي سيصب في صالح كرة القدم الأوروبية بشكل كامل".

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وأوضح رئيس يويفا أن الآلية الجديدة لتوزيع الأموال والأرباح تضمن عدالة أكبر وحماية للأندية التي لا تُنافس في أوروبا، كما قال عن استياء اللاعبين من زيادة عدد المباريات "علينا أن ندرك أن عدد المباريات وصل للحد الأقصى بالفعل، وأؤكد ما قلته قبل شهرين بأنه بالفعل لم يعد هناك مجال لزيادة عدد المباريات، وإن كان في الوقت نفسه علينا أن نلحظ أن الأمر متفاوت جدًا بين الأندية واللاعبين، فهناك من يُعاني من زيادة مهولة في عدد المباريات وهناك من لديه نقص وطاقة فائضة".



يُشار إلى أن العديد من اللاعبين تحدثوا عن وجوب اتخاذ خطوات شجاعة وجريئة لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد المباريات مؤخرًا، حتى أن البعض طالب بالقيام بإضراب للضغط على الجهات المسؤولة عن تنظيم البطولات.

