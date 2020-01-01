زولا: أتمنى فوز ميسي بكأس العالم وبرشلونة أوفر حظًا من نابولي

زولا يفتح قلبه لـGoal

رشح جيانفرانكو زولا، فريق برشلونة لتخطي منافسه الإيطالي نابولي في مباراتي دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفي حوار مع Goal، سُئل أيقونة تشيلسي كلاعب عما إذا كان يطمح في العودة للحقل التدريبي بعد انتهاء عمله مع ساري في تشيلسي قبل بضعة أشهر، فأجاب "أنا بعيد عن التدريب، أقضي أغلب وقتي في مشاهدة مباريات كرة القدم والاستفادة مع العائلة، وأعتقد سيكون لدي بعض الفرص الموسم المقبل، وسأكون مستعدًا لذلك ودعونا ننتظر ما سيحدث".

وعن مقابلة نابولي ضد برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي للكأس ذات الأذنين، قال "ستكون مباراة مثيرة للاهتمام، ولا شك أبدًا أن برشلونة هو الطرف المفضل، إن تقليد النادي ولاعبيه وأمور كهذه لها قيمة كبيرة، مع ذلك ستكون مواجهة مفتوحة، إذ تغير نابولي بعدما تحسن في الأسابيع الأخيرة".

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وأضاف "الفريق قام بعمل جيد مع جاتوزو، والآن أصبح من الصعب الفوز عليهم، وفي مرحلة المجموعات مع أنشيلوتي حققوا نتائج جيدة ضد ليفربول، وهذه ليست مهمة بسيطة، وسيتعين على برشلونة تقديم أفضل ما لديه إذا ما أراد العبور".

وتابع "الأجواء في سان سيرو مدهشة، وستكون هناك توقعات لبرشلونة ليعود بفوز بمباراة صعبة بجانب رؤية ميسي هناك، هناك العديد من الشروط للذهاب إلى الملعب، وعندما يبذلون قصاى جهدهم ستكون مواجهة فريدة من نوعها".

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وعن ظهور ميسي الأول في ملعب مارادونا القديم، قال "سيكون من الجيد لميسي وأعتقد أنه سيحظى بإعجابه، فهو من الذين وقفوا أمام الشاشات لرؤية بطلهم، لأن مارادونا كان أفضل لاعب في العالم في ذلك التوقيت، لذا المكان الذي قدم عليه مارادونا لمحات سحرية، سيكون مصدر إلهام لميسي".

وعن مقارنة ميسي بمارادونا، قال "من الصعب للغاية وليس من العدل لأن كل لاعب نقل اللعبة إلى مستوى آخر، لقد كان مارادونا فريدًا من نوعه، وكان هناك العديد من اللاعبين الجيدين، لكنه كان مختلفًا، وميسي ورونالدو يقومان الآن بذلك، وما أستطيع قوله عن ميسي ومارادنا أنهما لاعبنا مذهلان وهناك العديد من أوجه التشابه بينهما، إنهما أرجنتينيان وقصيران، وأتمنى أن يفوز ميسي بكأس العالم كما فعل مارادونا لبلاده، حقًا ستكون قصة جميلة".