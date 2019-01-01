زورك: هوملس هو المدافع الألماني الأفضل

مايكل زورك المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند يؤكد أن لاعبه ماتس هوملس هو المدافع الأفضل في ألمانيا حاليًا.

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أكد مايكل زورك المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند على سعادته بالعمل الذي قام به النادي على مستوى الصفقات حتى الآن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زورك وأكد خلالها أن الفريق لديه طموحات كبيرة للغاية من أجل الموسم المقبل والمنافسة على البطولات.

وقال زورك: "الموسم الماضي بالنسبة لنا منحنا دافع كبير للغاية من أجل العمل على الموسم الجديد، وكذلك سيجعلنا ملتزمين ببعض الأمور من أجل البناء على ما هو متواجد بالفعل".

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وأضاف: "ربما يكون هناك صفقة أو أكثر خلال الأسابيع المقبلة سيتم حسمهم، وسيتم الإعلان عندما يكون الوقت مناسبًا".

وأكمل عن هوملس: "ماتس بالنسبة لي هو أفضل مدافع ألماني في الوقت الحالي، وننتظر منه أن يكون لديه دورًا قياديًا في الفريق، لذلك قمنا بإعادته لهنا".

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند كان قد أعلن عن عودة ماتس هوملس قبل أيام مع قدوم كل من ثورجان هازارد وجوليان براندت ونيكو شولز.