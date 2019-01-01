دورتموند يبدي اهتمامًا بماندجوكيتش

بوروسيا دورتموند يهتم بضم ماريو ماندجوكيتش من يوفنتوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبدى بوروسيا دورتموند اهتمامه بضم المهاجم الدولي الكرواتي لنادي يوفنتوس ماريو ماندجوكيتش حسب مصادر صحفية إيطالية.

وكان بوروسيا دورتموند قد بدأ في بحثه عن مهاجم جديد كأحد أولوياته بالنسبة لسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحول ذلك، قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن يوفنتوس بات لا يمانع في رحيل ماريو ماندجوكيتش عن صفوف الفريق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن بوروسيا دورتموند هو أول من أبدى اهتمامًا ورغبة في التعاقد مع اللاعب خلال اليومين الماضيين.

وكان ماندجوكيتش أحد أهم رجال يوفنتوس إبان تواجد المدرب ماسيمليانو أليجري والذي أعاد اكتشافه في أكثر من مركز غير مركزه الرئيسي كمهاجم صريح.

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يذكر أن ماوريسيو ساري كان قد تولى قيادة يوفنتوس بعد 5 سنوات ظل فيها البيانكونيري تحت قيادة أليجري الذي حقق العديد من النجاحات.