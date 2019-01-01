زوران : الهلال بذل مجهودًا في كأس زايد وسُنحقق الفوز على النجم الساحلي

لهلال يواجه النجم الساحلي في نهائي البطولة العربية التي تحمل أسم الشيخ زايد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال، على تمسك فريقه بحصد لقب كأس زايد للأندية العربية عن مواجهة نادي النجم الساحلي التونسي غدًا الخميس.

الهلال يواجه النجم الساحلي في نهائي البطولة العربية التي تحمل أسم الشيخ زايد على ملعب هزاع بن زايد ملعب نادي العين الإماراتي.

ويواجه الهلال نظيره النجم الساحلي غدًا الخميس، على ملعب هزاع بن زايد، في تمام الـ 4:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

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رامون دياز: لا يوجد أحد لا يتمنى تدريب الهلال، ولكن أنا حاليًا ملتزم بمشروع واعد وطموح مع بيراميدز، بعد ذلك يمكننني العودة لتدريب الزعيم 🔵 pic.twitter.com/a9bROKD00h — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 17, 2019

زوران قال في تصريحاته : "سنعمل على تقديم كل ما لدينا في المباراة وسنحاول الظهور بشكلنا الرائع الذي أعتدنا عليه بعد قطع مشوار طويل في البطولة".

وبالتحول للحديث عن الخصم قال : " النجم الساحلي خصم شرس ويمتلك مستوى فني مميز، ويجب علينا أن نعمل على الجزئيات التي تجعلنا نحقق الانتصار في المباراة".

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وأنهى زوران تصريحاته عن المباراة قائلاً : "تحقيق لقب كأس زايد، سيمنحنا دفعة قوية لاستكمال المنافسة على باقي البطولات المحلية والقارية".