زوجته رضخت؟ تطور مهم في مفاوضات الأهلي لضم زيلينسكي

الأهلي يُحاول ضم نجم نابولي منذ أسابيع

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كشف نيكولو شيرا عن تطور ملفت جدًا شهدته مفاوضات الأهلي للتعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي نجم وسط نابولي والمستمرة منذ عدة أسابيع.

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المصادر الصحفية تحدثت مؤخرًا عن نجاح الأهلي في إقناع اللاعب باللعب له لكن الصفقة توقفت بسبب رفض زوجته القدوم إلى السعودية، إلا أن الأخبار الجديدة تظهر أن الزوجة قد رضخت وستصل مدينة جدة في الأيام القليلة القادمة.

الخبير في سوق الانتقالات، شيرا، أكد أن الأهلي وضع يده على اللاعب بالفعل بعد توصله لاتفاق مع نابولي حول ضمه مقابل 32 مليون يورو، مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت للمرحلة النهائية.

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صاحب الـ29 عامًا سيُوقع على عقد يمتد حتى عام 2026 مقابل حصوله على 15 مليون يورو سنويًا، علمًا أن عقده الجاري مع بطل إيطاليا ينتهي صيف 2024.

الأهلي كان قد افتتح مشواره في دوري روشن السعودي بالفوز على الحزم 3-1 وقد سجل نجمه الجديد روبيرتو فيرمينو أهدافه الثلاثة.

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