زميل صامويل إيتو السابق يدعوه لتدريب منتخب الكاميرون

جاكس زوا يدعو نجم برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي السابق صامويل إيتو إلى تولي قيادة منتخب الكاميرون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دعا المهاجم الكاميروني السابق جاكس زوا أسطورة الكرة الكاميرونية صامويل إيتو إلى تدريب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وخاص صامويل إيتو فيس مسيرة ذهبية مثل فيها ريال مدريد وريال مايوركا وبرشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي وأنجي الروسي في أوروبا.

ويلعب إيتو حاليًا في الدوري القطري، ووفقًا للمنطق وعلى ما يبدو فإن مسيرته في الملاعب قد اقتربت من نهايتها، وعلى ذلك جاء مطلب زوا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وقال زوا: "أعتقد أن صامويل إيتو سيكون خيارًا مناسبًا لتدريب المنتخب، هو لاعب كبير وله تاريخ رائع رفقة منتخب الكاميرون"

وأضاف: "أرى أن المدرب الوطني يكون أكثر قدرة على النجاح من المدرب الأجنبي فيما يخص المنتخبات، وبالبحث عن قامة من قامات الكرة الكاميرونية فلن نجد أفضل من إيتو"

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يذكر أن صامويل إيتو كان قد شارك مع منتخب الكاميرون في أكثر من نسخة لكأس العالم وكأس الأمم الأفريقية التي يعد هدافها التاريخي.