زميله في يونايتد يكشف تأثير رونالدو الفوري على الفريق!

كريستيانو رونالدو لا يؤثر على مانشستر يونايتد داخل الملعب فقط.

كشف لي جرانت الحارس الرابع في صفوف مانشستر يونايتد عن تفاصيل تأثير البرتغالي كريستيانو رونالدو على زملائه في صفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "توك سبورت" وأكد خلالها أن تأثير رونالدو يظهر داخل وخارج الملعب.

ما الذي قاله جرانت عن تأثير كريستيانو رونالدو؟

وقال جرانت: "الأجواء رائعة للغاية في النادي، وتأثيره واضح، بكل تأكيد أفضل اللاعبين يحبون اللعب بجوار الأفضل".

وأضاف: "هكذا يستمتعون في التدريبات، لا يمكنني أن أصف لكم كم أن الجميع يشعر بسعادة غامرة بوجود رونالدو".

ما هو تأثير رونالدو الواضح على نجوم يونايتد؟

بحسب ما ذكر لي جرانت فالتأثير الأكبر جاء في النظام الغذائي لنجوم الشياطين الحمر، حيث توقفوا فورًا عن تناول الوجبات الغير صحية.

وقال جرانت: "لم يلمس أي لاعب أي وجبة غير صحية، أحدهم جلس بجواري وسألني ما ذلك الذي في طبق رونالدو".

وأردف: "بكل وضوح هو يتبع النظام الأفضل بيننا، وطبقه كان الأنظف، وفي نهاية العشاء كانت كل تلك الوجبات هناك لا تجد من يلمسها".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد شارك في لقاء مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل وسجل هدفين هذا الأسبوع.

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