زميله في منتخب البرتغال: صلاح مثل رونالدو

أكد اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول أن محمد صلاح هداف الريدز يمنحه شعورًا يقارن باللعب بجوار كريستيانو رونالدو في المنتخب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها أن صلاح يستطيع أن يربك حسابات دفاعات الخصوم بسهولة.

وقال جوتا: "محمد صلاح يسجل الأهداف فقط من أجل المتعة، يسجل أهدفًا عظيمة وفردية ويساعدنا كثيرًا، لأن بوجوده نملك أحد أبرز النجوم الذين يستطيعون تحديد مسار المباريات".

وأضاف: "الخصوم يعلمون أنه عليهم أن يحذروا في وجوده، فهو ينقض على المساحات ويتسبب في الكثير من المشاكل لهم".

وأردف: "عندما لعبت مع رونالدو لأول مرة في المنتخب البرتغالي شعرت بشعور مميز للغاية، يمكننا أن نضع صلاح في نفس المكانة، بالرغم من أن كريستيانو يقوم بذلك منذ فترة طويلة للغاية".

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وكان صلاح قد قدم مباراة مميزة للغاية ضد كريستيانو رونالدو ورفاقه عندما فاز ليفربول بخمسة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي على مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف.







