زميله السابق يكشف: حارس برشلونة سيغادر بنهاية الموسم

هل يغادر في سوق الانتقالات المقبلة؟

كشف جابرييل باوليستا، مدافع فالنسيا، عن اقتراب نيتو، حارس مرمى برشلونة، من مغادرة القلعة الكتالونية والعودة مجددًا إلى الخفافيش في ظل قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها.

نيتو انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي لتعويض رحيل ياسبر سيليسين ليكون الحارس الثاني في وجود مارك أندريه تير شتيجن.

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وبينما تشير التقارير إلى إمكانية رحيل تير شتيجن مع اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد معه، فجّر باوليستا المفاجأة بفتح الباب لمغادرة نيتو أيضًا.

ونشر نيتو صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" له في تدريبات البلوجرانا وعلّق عليها بقوله: "أخيرًا عدت".

ولم يترك باوليستا الصورة دون أن يرد بقوله: "عدت؟ هل حقًا ستعود إلى فالنسيا؟" وهو الأمر الذي أثار الجدل حول إمكانية مغادرة الحارس والعودة مجددًا إلى الخفافيش.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت رغبة برشلونة في الحصول على خدمات أندريه أونانا من أياكس الهولندي خلال سوق الانتقالات المقبلة.

أونانا مطلوب من عديد الأندية على رأسها تشيلسي الإنجليزي، لكن علاقة اللاعب السابقة بالنادي الكتالوني كونه تخرج في أكاديمية لا ماسيا تجعل برشلونة الأقرب لضمه.