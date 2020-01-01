تير شتيجن يعلق على شائعات رحيله عن برشلونة

هل يرحل تير شتيجن عن برشلونة؟

علّق مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، على شائعات اقترابه من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

التقارير الصحفية أشارت إلى وجود عقبات في وجه برشلونة لتجديد عقد تير شتيجن الذي ينتهي في 2021.

كما يخطط بايرن ميونخ للتعاقد مع الحارس الألماني بعد تعثر المفاوضات مع مانويل نوير.

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وقال تير شتيجن في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأنا بالفعل التفاوض حول مسألة تجديد العقد، ولكن كل شيء توقف بسبب جائحة كورونا، قلت من قبل إن هذا الأمر طبيعيًا لأن هناك أمورًا أكثر أهمية في الوقت الراهن".

وتابع: "أنا سعيد للغاية في برشلونة، الموقف الرياضي جيد جدًا، ما الذي أطلبه أكثر من ذلك؟".

كما تحدث عن فترته في الدوري الألماني مع بوروسيا مونشنجلادباخ بقوله: "لو كنا هبطنا في 2014 لما كنت خضت نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 مع برشلونة. الأمر مثير للغاية".

واختتم: "الانتقال من مونشنجلادباخ إلى برشلونة كان جنونيًا، وأقدر كثيرًا الفترة التي عشتها هناك".

جدير بالذكر أنّ تير شتيجن انضم في 2014 إلى برشلونة وأصبح الحارس الأساسي في 2016 بعد رحيل كلاوديو برافو.