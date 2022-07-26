زميله السابق: نيمار فقد سحره في باريس سان جيرمان!

زميله السابق يرى أن نيمار كان النجم الأول في عودة برشلونة التاريخية أمام باريس بسداسية

أشار لاعب فريق بوروسيا دورتموند، توماس مونييه، إلى أن الوقت الذي يقضيه نيمار في باريس سان جيرمان كان له تأثير سلبي على البرازيلي.

وكان الظهير الأيمن البلجيكي قد قضى 3 مواسم في صفوف فريق العاصمة الفرنسية، قبل أن يرحل إلى ألمانيا لتستمر مسيرته مع الفريق الأصفر والأسود.

وتحدث مونييه مع جريدة "Kicker" الألمانية حول فترة نيمار في باريس وتأثيرها على مستواه وقدراته الفنية داخل الملعب.

ماذا قال عن نيمار؟

أعلن الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند أنه كان من مشجعي المهاجم البرازيلي خلال الفترة التي قضاها في برشلونة، لكنه يعتقد أنه لم يصبح في أفضل حالاته أبدًا عندما غادر إلى فرنسا في عام 2017.

حيث قال: "يجب أن أعترف أنني كنت من أشد المعجبين بنيمار عندما كان لا يزال يلعب لبرشلونة، كانت العودة [6-1 ضد باريس سان جيرمان] كلها له، لو كنت في العاشرة من عمري، كنت سأضع صورة له في غرفتي".

وواصل: "نيمار فقد سحره في باريس سان جيرمان".

ماذا عن الفترة التي قضاها في باريس؟

شارك مونييه الأحداث التي حدثت معه وقت خروجه من باريس، ويبدو من تصريحاته أنه غاضب من الطريقة التي عومل بها من قبل المدير الرياضي ليوناردو.

حيث أوضح: "في باريس، أخرجني المدير الرياضي في ذلك الوقت، ليوناردو، لأنه لم يرغب في تجديد عقدي، وحدث كل شيء بدوني، حتى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث كنت أستحق التواجد".

واختتم: "على المستوى الشخصي، لم يكن من السهل مغادرة باريس، زوجتي وأولادي وأنا، كلنا نحب المدينة، ولكن بمرور الوقت تمكنا من التكيف كعائلة".