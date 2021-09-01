برشلونة من الماضي.. ميسي يسجل أطفاله في أكاديمية باريس

الانسجام يبدأ..

حرص ليونيل ميسي على محاولة الانسجام بالكامل في باريس هو وأسرته، إذ أقدم على خطوة من شأنها أن تساعده كثيرًا على نسيان أيام برشلونة.

وكان ميسي قد انضم إلى باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة، ليصل إلى حديقة الأمراء لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام آخر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ميسي قد قام بتسجيل نجليه تياجو وماتيو في فرق باريس سان جيرمان للناشئين.

وقالت الصحيفة أن صاحب الـ33 عامًا قد حرص بنفسه على القيام بهذه الخطوة قبل السفر إلى الأرجنتين لخوض مباريات التوقف الدولي.

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تياجو سوف يلعب مع باريس سان جيرمان تحت 10 أعوام، بينما سيتواجد ماتيو مع فريق تحت 7 أعوام.

هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها ماتيو إلى فريق كرة قدم، فيما كان تياجو دائمًا وأبدًا في أكاديمية ناشئي البلوجرانا.

الجدير بالذكر أن ميسي خاض أول مباراة له بقميص باريس أمام ريمس الأسبوع الماضي، بعدما لعب 15 دقيقة كبديل لنيمار.