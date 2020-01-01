زميله السابق في برشلونة: نيمار نضج أكثر في باريس سان جيرمان

وجهة نظر تبدو منطقية..

اكتسب نيمار نضجًا إضافيًا خلال تجربته الحالية في باريس سان جيرمان، عكس ما كان عليه في برشلونة، وذلك حسبما يرى رافينيا ألكنتارا زميله السابق في النادي الكتالوني والحالي في النادي الفرنسي.

ودفع بي آس جي رقمًا تاريخيًا للحصول على توقيع نيمار بلغ 222 مليون يورو في أغسطس 2017، إلا أن الدولي البرازيلي لم ينجح في تحقيق الهدف الأهم لناديه بتحقيق دوري أبطال أوروبا.

إمكانيات نيمار لا خلاف عليها وهكذا تؤكد الأرقام أيضًا، فقد سجل 105 هدفًا خلال 186 مباراة بقميص البرسا، مع تحقيقه لقبين للدوري الإسباني وواحد لذات الأذنين.

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ومع ذلك فلم يُقدم نفس الأداء مع باريس حتى الآن بل وحاول الرحيل في صيف 2019، ولكن بالنسبة لزميله رافينيا، الذي زامله بكامب نو من 2013 إلى 2017، فإن البرازيلي تقدم ذهنيًا.

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رافينيا قال للصحافة "لقد وجدت لاعبًا أكثر نضجًا بكثير مما كان عليه في برشلونة".

كما أضاف "نيمار لاعب من الطراز العالمي، أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه شرف كبير لي أن ألعب معه".

يذكر أن رافينيا البالغ من العمر 27 عامًا قد انضم مجانًا إلى بي آس جي هذا الموسم قادمًا من برشلونة، وقد لعب 8 مباريات على مختلف الأصعدة مع كتيبة توماس توخيل صنع خلالهم هدفين.