"جمهور الأهلي افترى .. وما حدث للهلال فضيحة"

يرى الإعلامي الرياضي محمد العنزي أن هزيمة الهلال السعودي أمام الأهلي المصري لا يمكن تبريرها بأي أسباب، واصفًا الأمر بـ"الفضيحة".

الأهلي يحقق المكسب الأكبر على حساب الهلال:

المارد الأحمر كان قد حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية الإمارات 2021، بالفوز أمام الزعيم برباعية نظيفة، في 12 من فبراير الجاري.

هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ مشاركات الشياطين الحمر بالمونديال، وأحد أكبر النتائج الكبيرة في البطولة بشكل عام.

المباراة شهدت خوض بطل آسيا 60 دقيقة كاملة بتسعة لاعبين فقط، بعدما تعرض ثنائي الفريق البرازيلي ماتيوس بيريرا ومحمد كنو للطرد، إثر التدخلات العنيفة على لاعبي بطل إفريقيا.

هذه الهزيمة كلفت الهلال إقالة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، أمس الإثنين، وتعيين الأرجنتيني رامون دياز بدلًا منه.

"جمهور الأهلي افترى"

العنزي لا يقتصر الفضيحة على الهزيمة برباعية فقط داخل الملعب، بل أنه يرى أن جمهور القلعة الحمراء كذلك "افترى" على الزعيم بالسخرية منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب العنزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا أخوان.. مهما نحاول.. نقلل من حجم المشكلة.. مهما نحاول.. نضع المبررات.. مهما نحاول.. نستعين بالمسكنات.. ما حدث لممثلنا.. الهلال في.. كأس العالم للأندية فضيحة.. فضيحة.. فضيحة.. فضيحة.. لا تبرر.. لا تسكن".

وأضاف: "الأهلي المصري.. افترى.. داخل الملعب، وجمهوره افترى .. خارج الملعب "طقطقة"..!".

ياأخوان..

مهما نحاول..

نقلل من حجم المشكلة..

مهما نحاول..

نضع المبررات..

مهما نحاول..

نستعين بالمسكنات..

ماحدث لممثلنا..#الهلال في..

#كأس_العالم_للأندية

فضيحة..فضيحة..

فضيحة..فضيحة..

لاتبرر..لاتسكن .. #الأهلي المصري..

افترى ..داخل الملعب

وجمهوره افترى ..

خارج الملعب"طقطقة"..! — محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) February 15, 2022

برونزية ثالثة للأهلي ومركز رابع ثاني للهلال:

بحصد المارد الأحمر لبرونزية هذه النسخة، يكون قد حصد الميدالية نفسها للمرة الثالثة في تاريخه..

المرة الأولى كانت في عام 2006، تحت قيادة مدربه الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه، والذي فشل خلفاؤه كلهم في تكرار إنجازه، حتى جاء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

المرة الثانية كانت في النسخة الماضية مع موسيماني، ليحقق الجنوب إفريقي إنجازًا بكونه المدرب الوحيد الذي قاد الأهلي لتحقيق ميدالية مونديالية للمرة الثانية على التوالي.

أما الزعيم فقط احتل المركز الرابع أيضًا في المشاركة الأولى له بالمونديال في عام 2019.

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