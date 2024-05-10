"زلزال 5 ريختر في الجوهرة" .. الاتحاد ينهار أمام الاتفاق ويسيء وداع رومارينيو!

الاتحاد يسقط بالخمسة في مباراة للنسيان..

SHAHID

تلقى فريق الكرة بنادي الاتحاد، خسارة قاسية أمام ضيفه الاتفاق بنتيجة (0-5)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وتقدم الإيفواري سيكو فوفانا بهدف من تسديدة بعيدة المدى في الزاوية اليسرى، في الدقيقة الخامسة، وأضاف الفرنسي موسى ديمبلي الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 31.

واستعرض الكاميروني توكو إيكامبي، عضلاته أمام الاتحاد بإحراز هاتريك، في الدقيقة 35، بعد تلقي تمريرة من فينالدوم، ليحبط محاولة الدفاع لإبعادها، ويودعها في الشباك، والدقيقة 39 من جملة هجومية، انتهت بتمريرة عرضية من محمد عبد الرحمن، ثم تسديدة في الزاوية اليمنى، ثم الدقيقة 55، بعد تمريرة من فوفانا، منحت إيكامبي انفرادًا بالحارس محمد المحاسنة، ثم تسديدة أرضية في الزاوية اليسرى.

وحاول الاتحاد تقليص الفارق في الدقيقة 59، حيث أحرز أحمد الغامدي هدفًا بكرة رأسية في الزاوية اليسرى، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ودخل المدير الفني للاتحاد، مارسيلو جاياردو، مباراة الاتفاق بتواجد 5 لاعبين فقط على مقاعد البدلاء، وسط كم كبير من الغيابات عن المباراة للإصابة، حيث أعلن العميد عن انضمام الثلاثي عبد الله المعيوف ومهند الشنقيطي وجوتا إلى قائمة المصابين، والتي تضم كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله وعمر هوساوي ومدالله العليان وأحمد شراحيلي وأحمد بامسعود ولويس فيليبي وحامد الغامدي وزكريا هوساوي وفابينيو.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة، ليبقى في المركز الخامس، محققًا الخسارة الثالثة على التوالي، ويفقد فرصة الصعود لأحد المركزين الثالث أو الرابع، المؤهلين للبطولات الآسيوية، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 44 نقطة، ليقفز 3 مراكز ويصعد إلى المركز السادس.

ويخوض الاتحاد آخر مبارياته هذا الموسم، على ملعب الجوهرة المشعة، حيث قدمت الجماهير تحية كبيرة للبرازيلي رومارينيو، جناح الاتحاد، والذي أنهى مسيرته في الجوهرة بشكل حزين، قبل رحيله عن قلعة العميد لانتهاء عقده في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وتلقى الاتحاد أكبر خسارة في تاريخه أمام الاتفاق، في جميع المسابقات، كما تعد هذه الهزيمة الأكبر للعميد في الموسم الجاري، حيث تجاوز الاتفاق، نتيجة النصر الذي فاز على الاتحاد (5-2)، في قمة الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

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