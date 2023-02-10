زلزال تركيا يوحد جهود بشكتاش وفنربخشة وجلطة سراي لمساعدة المنكوبين

قامت أندية بشكتاش وفنربخشة وجلطة سراي بلمحة طيبة تجاه منكوبي زلزال تركيا الذين تأثروا بالكارثة التي وقعت في الأيام الماضية.
جاء هذا بعد أن أرسلت الأندية الثلاثة شاحنات مساعدات للمناطق المنكوبة، حيث ظهرت تلك الشاحنات الضخمة وهي تحمل شعار الثلاثة أندية بجوار بعضها البعض.
وكان زلزال تركيا قد تسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص وفقدان أعداد غفيرة من المواطنين، في ظل العدد الكبير من المباني الذي سقط وتهدم.
وكانت كرة القدم قد عانت بالفعل بسبب زلزال تركيا، بعد أن تعرض حارس فريق مالاتيا سبور أحمد أيوب ترك أصلان للوفاة تحت الأنقاض.
جدير بالذكر أن الغاني كريستيان أتسو كان قد فقد هو الآخر تحت الأنقاض ولا يوجد أي تأكيد على إنقاذه حتى الآن.
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