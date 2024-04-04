"زجاجة بمليار إسترليني" تفجر سخرية نجم ليفربول السابق بعد سقوط مانشستر يونايتد!

هاتريك بالمر يدمر الشياطين الحمر

ترك جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، تعليقًا مثيرًا على سقوط مانشستر يونايتد المروع اليوم أمام تشيلسي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق تشيلسي انتصارًا قاتلًا على حساب مانشستر يونايتد بملعب ستامفورد بريدج، بنتيجة (4-3)، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة نشر كاراجر، تغريدة مثيرة عبر حسابه الشخصي على موقع "X" (تويتر سابقًا)، قال فيها: "هذا ما تفعله الزجاجة ذات المليار جنيه"، مع وضع رمز تعبيري ساخر.

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وجاءت التغريدة في إشارة إلى المصطلح السابق الذي استعمله جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، بعد خسارة تشيلسي القاتلة في نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول، حيث قال آنذاك: "الزجاجات الزرقاء قيمتها مليار إسترليني، سقطت أمام أطفال كلوب".

ولم يكن كاراجر وحده من رد على نيفيل على وسائل التواصل الاجتماعي، بل انضم إليه العديد من مشجعي كرة القدم، حيث قال أحد مشجعي تشيلسي مازحًا: "الجميع الآن يبحث عن جاري نيفيل من أجل قواريره التي تبلغ قيمتها مليار جنيه إسترليني".

وكتب آخر مع صورة لماسون ماونت، الذي ساهم في فوز البلوز الليلة: "مليارات الجنيهات الحمراء".